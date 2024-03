Dank treuer Helfer aus Baden: Schulgarten in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder hergerichtet

Fleißige Hände waren in den vergangenen Tagen im Umfeld der Erich-Kästner-Realschule plus (EKS) im Einsatz – und das ehrenamtlich: Die Helferinitiative um Björn Griener aus Wehr, einer Stadt im Süden von Baden-Württemberg, war zum Arbeiten in die Kreisstadt angereist, um den Schulgarten wiederherzustellen. Dass dieses Vorhaben gut gelungen ist, davon konnte sich jetzt auch Peter Diewald überzeugen.

Der Erste Beigeordnete erinnerte daran, dass „der Schulgarten an der EKS, der ein Element der Landesgartenschau sein sollte, im Sommer 2021 fast fertiggestellt“ gewesen war. Die Flut hatte schließlich auch hier alles – bis auf die Pflasterflächen – weggerissen. Der finanzielle Schaden war erheblich, und Ersatzmittel standen kurzfristig nicht in Aussicht. „In dieser Situation haben sich Björn Griener und seine Helferinitiative dankenswerterweise bereit erklärt, den Wiederaufbau des Schulgartens in Eigenleistung und mit Spendenmitteln zu übernehmen,“ so Diewald.

Zu diesem Zweck wurde der Verein Wir für Bad Neuenahr-Ahrweiler Kinder und Jugendliche gegründet. Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe konnten in verschiedenen Aufrufen und Veranstaltungen in und um die Stadt Wehr die notwendigen Geldmittel gesammelt und ein Arbeitsteam zusammengestellt werden. Nachdem alle Genehmigungen eingeholt waren, konnten die Helfer aus Südbaden in der vergangenen Woche mit den Arbeiten beginnen. Das Bauteam, dessen Mitglieder sich eigens Urlaub genommen hatten, reiste nahezu 500 Kilometer an. Die Beteiligten stellten nicht nur Maschinen, Geräte und Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung, sondern bezahlten auch die Übernachtungen selbst.

Mit schwerem Gerät zur Stelle

Die Helfer um Griener sind keine Unbekannten im Ahrtal, denn sie hatten bereits unmittelbar nach der Flut, insbesondere in Ahrweiler unterhalb des Klosters Kalvarienberg, mit schwerem Gerät geholfen. Bei diesem Einsatz ist eine Freundschaft zwischen dem Team Griener und dem Team von Wershofen Garten entstanden. Jetzt wurde auch das Projekt Schulgarten gemeinsam gestemmt.

„Innerhalb einer Arbeitswoche wurden Beton- und Wegebauarbeiten, der Zaunbau sowie die Ausstattungs- und Bodenarbeiten durchgeführt“, erklärte Martin Jung bei der Übergabe des Schulgartens an die EKS und die Stadt. Der ehemalige Gartenarchitekt der Stadt hat das Projekt auch nach seinem Ausscheiden aus dem Rathaus weiterhin gern betreut.

Garten soll kreativ integriert werden

„Das Ausmaß der Zerstörung durch die Flut hat uns tief getroffen, und der Wille der Menschen im Ahrtal hat uns enorm beeindruckt, sodass wir einfach noch mehr tun wollten“, sagten die Initiatoren der neuerlichen Hilfsaktion, Björn Griener und Rudolf Moser. „Die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor beeindruckend, auch im dritten Jahr nach der Flut“, so Peter Diewald. „Herzlichen Dank nach Wehr und ins Südbadische!“

„Gerade den Kindern und Jugendlichen haben Pandemie und Flut sehr viel Lebensfreude genommen, sodass wir uns über die Wiederherstellung des Schulgartens besonders freuen“, erklärte Schulleiter Marco Bastiaansen. „Ab dem neuen Schuljahr wird der Garten in verschiedene Bereiche des Unterrichts kreativ integriert“, ergänzte der stellvertretende Schulleiter Martin Lehnert. red