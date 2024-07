Cycling in Bad Neuenahr: Sportler lassen Schweißtropfen für gute Sache

Anzeige

Die Sportler aus Nah und Fern kamen wieder ins Ahrtal, um beim Spinningmarathon in Bad Neuenahr in die Pedale zu treten. Das Cycling Event „BNAhr-Cycling – Das Cycling Event im Ahrtal“, welches 2021 erstmalig durchgeführt wurde, ist heute ein etabliertes Sportevent in der Region. Seit 2024 findet das Cycling Event in der Sporthalle des Peter-Joerres-Gymnasiums statt.

Veranstalter Josef Nelles und Schirmherr Hans-Peter Durst, zweifacher Paralympics-Goldmedaillengewinner und mehrfacher Weltmeister im Radsport, begrüßten mit Vertretern der Stadt, der Schulleitung und den Weinmajestäten aus dem Ahrtal die Teilnehmer. Mehr als 300 Sportler legten sich mächtig ins Zeug, um bis zu acht Stunden auf den Rädern in die Pedale zu treten. Die gute Infrastruktur beim neuen Standort bietet den Vorteil, dass die Umkleideräume und Duschen sich über der Sporthalle befinden und die Sporthalle eine angenehme Temperatur gewährleistet.

Depots waren rasch wieder gefüllt

Die Sportler gaben für den guten Zweck alles und ließen dabei Schweißtropfen und viele Körner. Dank vielen Getränken, die über regionale Firmen zur Verfügung gestellt wurden, konnten die Depots der Sportler rasch aufgefüllt werden. Der Sportverein TV 06 Bad Neuenahr hatte ein großes ehrenamtliches Team zusammengestellt, mit deren Hilfe Speisen und Getränke zubereitet und den Sportlern gereicht wurde.

Im Außenbereich wurde den Teilnehmern noch einiges an Abwechslung und Informationen geboten. Der Bunte Kreis stellte eine Fotowand zur Verfügung, um den Teilnehmern kostenlos Bilder zum Mitnehmen zu erstellen. Aber auch Infostände der Organisation Herzkissen und der Stiftung Ahrtal sowie ein Tombolastand mit Preisen der regionalen Firmen waren vertreten. Das Fitnessstudio Clever Fit aus Bad Neuenahr informierte über Fitness, Leistungssteigerung und Ernährung. Ahrbike Willerscheid informierte über die neusten Trends im Radsport. Für alle Teilnehmer und Besucher gab es noch selbst gemachtes Eis von San Remo, der Eisdiele in Ahrweiler, bevor der Tag mit einem Abendprogramm bei Billas Novelle abgerundet wurde. 35 Musiker der Bigband des Peter-Joerres-Gymnasiums sorgten am Abend für Stimmung. red