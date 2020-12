Kreis Ahrweiler

Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der erste Bürger im Kreis Ahrweiler positiv auf das Coronavirus (Covid-19) getestet wird. Seit Freitag gibt es elf sogenannte Kontaktfälle. Also elf Menschen, die sich möglicherweise bei Infizierten mit dem Virus angesteckt haben. Einen ersten echten Großeinsatz in Sachen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gab es am Freitagabend an der Boeselager-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler.