Kreis Ahrweiler

Bei einem mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter einer Firma ansässig in einem Gewerbegebiet in der Verbandsgemeinde Adenau ist am gestrigen Sonntag die britische Mutation B 1.1.7 nachgewiesen worden. Alle davon betroffenen Personen sowie deren enge Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Absonderung.