Kreis Ahrweiler

Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Gemeinde Grafschaft und der Verbandsgemeinde Altenahr. Bei sechs infizierten Personen handelt es sich um Saisonarbeitskräfte eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Gemeinde Grafschaft. Die Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.