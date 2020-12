Kreis Ahrweiler

Die Kreisverwaltung meldet für Samstag 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: zehn in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, drei in der Stadt Remagen, vier in der Stadt Sinzig, eine in der Verbandsgemeinde Adenau, drei in der Verbandsgemeinde Altenahr, fünf in der Verbandsgemeinde Bad Breisig, drei in der Verbandsgemeinde Brohltal sowie vier in der Gemeinde Grafschaft. Betroffen ist auch die Berufsbildende Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler.