Kreis Ahrweiler

Coronavirus im Kreis Ahrweiler: Wieder 20 neue Infektionen

20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus: Diese Zahlen wurden dem Kreisgesundheitsamt im Lauf des Freitags gemeldet. Die meisten Neuinfektionen, nämlich sieben, sind in der Kreisstadt registriert worden, jeweils drei in den Städten Remagen und Sinzig, zwei in der Verbandsgemeinde Altenahr, drei in der Verbandsgemeinde Bad Breisig sowie zwei in der Gemeinde Grafschaft.