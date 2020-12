Kreis Ahrweiler Coronavirus: Erneut Fälle in Schulen Weitere Schulen im Kreis Ahrweiler sind von der Corona-Pandemie betroffen. Nach Informationen der Kreisverwaltung gab es vereinzelte Infektionen mit dem Virus im Peter-Joerres-Gymnasium, der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus und der Levana-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Aus diesem Grund wurden in enger Abstimmung zwischen dem Gesundheitsamt und den jeweiligen Schulleitungen die notwendigen Schutzmaßnahmen angeordnet. Insgesamt hat die Kreisverwaltung am Mittwoch 24 Neuinfektionen gemeldet: jeweils vier in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Stadt Remagen, fünf in der Stadt Sinzig, sieben in der Verbandsgemeinde Bad Breisig, eine in der Verbandsgemeinde Brohltal sowie drei in der Gemeinde Grafschaft.