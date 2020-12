Archivierter Artikel vom 02.08.2020, 14:42 Uhr

Kreis Ahrweiler Coronavirus: Bewohnerin eines Seniorenheims im Brohltal positiv In einer Senioreneinrichtung in der Verbandsgemeinde Brohltal ist eine Bewohnerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt informierte unverzüglich das Altenheim, und Kontaktpersonen wurden ermittelt.

Alle Bewohner sowie das Personal der Einrichtung werden an Ort und Stelle durch das Gesundheitsamt vorsorglich getestet. Die Bewohnerin sowie enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Am Samstag hatte die Kreisverwaltung keinen neuen Fall gemeldet. Damit steigt die Anzahl der mit dem Virus infizierten Personen im Kreis Ahrweiler auf 226.