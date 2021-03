Coronavirus: Außengastronomie im Kreis bleibt zu

Die Außengastronomie im Kreis Ahrweiler bleibt weiterhin geschlossen. Darauf weist die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Grund ist die erlassene Notbremse wegen der hohen Corona-Fallzahlen. Diese kann erst aufgehoben werden, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens eine Woche lang unter 100 liegt. Am Wochenende hat das Kreisgesundheitsamt insgesamt 22 Neuinfektionen registriert: 14 am Samstag und 8 am Sonntag. Damit liegt die Anzahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Ahrweiler bei derzeit 244. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Kreisverwaltung aktuell mit 91 an.