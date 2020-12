Kreis Ahrweiler

21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis meldet die Kreisverwaltung Ahrweiler am Samstag: fünf in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, eine in der Stadt Remagen, neun in der Stadt Sinzig, zwei in der Verbandsgemeinde Bad Breisig, eine in der Verbandsgemeinde Brohltal und drei in der Gemeinde Grafschaft.