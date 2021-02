Kreis Ahrweiler Coronavirus: 20 neue Infektionen 20 Personen haben sich am Freitag der Kreisverwaltung zufolge neu mit dem Coronavirus infiziert: zehn in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, zwei in der Stadt Sinzig, jeweils drei in den Verbandsgemeinden Altenahr und Brohltal sowie zwei in der Gemeinde Grafschaft. Darüber hinaus meldet die Kreisverwaltung, dass drei weitere Fälle der britischen Sars-CoV-2-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden sind: jeweils eine in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Verbandsgemeinde Brohltal und der Gemeinde Grafschaft. Die infizierten Personen und ihre nahen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Damit gibt es mittlerweile 16 laborbestätigte Fälle der britischen Mutante: fünf in der Verbandsgemeinde Adenau, vier in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, drei in der Verbandsgemeinde Brohltal, zwei in der Gemeinde Grafschaft sowie jeweils eine in der Stadt Remagen und der Verbandsgemeinde Altenahr. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Freitag gibt die Kreisverwaltung mit 72 Neuinfektionen an.