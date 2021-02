Corona-Statistik: Ist bald Schluss mit dem Zahlensalat?

Was denn jetzt? Wie hoch ist die Inzidenz nun wirklich? Wie viele aktuelle Fälle gibt es im Kreis Ahrweiler, wie viele Bürger an Rhein, Ahr und in der Eifel sind vom Virus genesen? Alles eine Frage, welche Statistik man denn nun liest. Und davon gibt es reichlich. Kreis, Land, Robert Koch-Institut, große Medienhäuser wie der Spiegel und auch die Rhein-Zeitung veröffentlichen täglich die neuesten Zahlen zur Pandemie. Wie kommen die Zahlen zustande? Warum fallen sie so unterschiedlich aus? Und welche Konsequenten folgen aus welchen Werten? Wir haben die Kreisverwaltung um Aufklärung gebeten.