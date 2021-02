Corona-Fälle in Kita: Wibbelstätz in Hönningen dicht

In der kommunalen Kindertagesstätte Wibbelstätz in Hönningen hat es zwei bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das teilte die Kreisverwaltung am Sonntag mit. Die Einrichtung wurde in enger Abstimmung zwischen dem Gesundheitsamt und dem Träger vorsorglich geschlossen. Wann und inwieweit sie wieder geöffnet werden kann, soll nach dem Abschluss der Kontaktpersonenermittlung und bei Vorliegen aller Abstrichergebnisse entschieden werden, heißt es seitens der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler.