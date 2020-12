Corona-Ambulanz in Grafschaft-Gelsdorf wird erweitert: Impfzentrum nimmt Gestalt an

Grafschaft

Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme eines Corona-Impfzentrums für den Kreis Ahrweiler laufen aktuell auf Hochtouren. In der Mehrzweckhalle in Grafschaft-Gelsdorf, die bislang bereits als zentrale Corona-Ambulanz dient, sollen Bürger des Kreises die Impfung zukünftig in sogenannten Impfstraßen erhalten können. „Dank der guten und engen kommunalen Zusammenarbeit des Kreises und der Gemeinde Grafschaft sind wir bestmöglich aufgestellt und können, sobald der erste Covid-19-Impfstoff zur Verfügung steht, beginnen“, so Landrat Jürgen Pföhler. Der Standort in Gelsdorf biete unter anderem mit seiner Anbindung an die Autobahn 61 und die zahlreichen Parkmöglichkeiten beste Rahmenbedingungen für die Umsetzung der vom Land geforderten Vorgaben.