Corona: Zwölf Neuinfektionen im Kreis Ahrweiler

Acht Neuinfektionen wurden aus der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet, zwei aus der Verbandsgemeinde Adenau sowie jeweils eine aus den Verbandsgemeinden Altenahr und Bad Breisig.

Aufgrund von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in drei Kindertagesstätten wurden auf die einzelnen Einrichtungen abgestimmte Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet. Betroffen sind die kommunale Kita in Ringen, die städtische Kita Sterntaler in Heimersheim und die katholische Kita St. Johannes der Apostel in Dernau.

Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Ahrweiler liegt aktuell bei 270. 46 Personen sind bisher an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.