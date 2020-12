Kreis Ahrweiler

Die Corona-Lage im Kreis Ahrweiler scheint immer unüberschaubarer zu werden. Das Virus macht sich in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Straße breit. Im Laufe der Woche wurde ein Kindergarten geschlossen, in zahlreichen Schulen wurden einzelne Klassen nach Hause geschickt, weil Schüler, Eltern oder Lehrer positiv getestet worden waren. Und auch in die Seniorenheime im Kreis, die zu jenen Einrichtungen gehören, die besonders geschützt werden sollen, hat sich das Virus eingeschlichen.