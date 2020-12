Kreisstadt

Die Kinder im Haus oder in der Wohnung festzuhalten und Homeschooling anzubieten, brachte in den vergangenen Wochen nicht nur viele Eltern an ihre Belastungsgrenzen. Auch die Kinder vermissten Bewegung, Freunde und Lernherausforderungen. Zwar sind die Ferienangebote der Katholischen Familienbildungsstätte (FBS) der Kreisstadt im Vergleich zu Vorjahren reduziert, aber Eltern und Kinder sind vor allem dankbar, dass es überhaupt wieder ein Angebot in diesem Jahr gibt.