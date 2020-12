Remagen

Die Corona-Pandemie hat auch in den Haushalten der Kommunen ihre Spuren hinterlassen. So auch in Remagen, wie Bürgermeister Björn Ingendahl und Stadtkämmerer Marc Göttlicher kürzlich vor der in weitem Abstand auseinander sitzenden Stadtratsversammlung in der Rheinhalle ausführten. „Wir hatten im September für das Jahr 2020 noch ein positives Zahlenwerk und konnten viele Projekte auf den Weg bringen, was durch Corona im März ein jähes Ende fand“, so Ingendahl. Es gebe nun keine Alternativen zu den eingearbeiteten Streichungen, die Stadt sei nicht in der Lage, die Einnahmeausfälle aus der Gewerbesteuer auszugleichen.