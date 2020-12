Kreis Ahrweiler

Der Albtraum Corona-Pandemie geht auch im Kreis Ahrweiler weiter. Am Montag meldete das Gesundheitsamt in Ahrweiler 19 Neuinfektionen. Mit 71 Inzidenzen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner bleibt der Kreis Ahrweiler im Rahmen des Coronawarn- und Aktionsplans des Landes weiterhin ein Risikogebiet mit der „Alarmstufe rot“ – mit weitreichenden Folgen für das öffentliche Leben.