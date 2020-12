Kreis Ahrweiler

Lange konnte sich der Kreis Ahrweiler über niedrige Infektionsraten freuen, doch jetzt gehen auch zwischen Adenau und Rolandseck die Zahlen an die Decke. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 25 Neuinfektionen und eine Inzidenzzahl von 46. Das heißt: Innerhalb von sieben Tagen haben sich 46 Menschen pro 100.000 Bürger mit dem Coronavirus angesteckt. War der Kreis auf der Corona-Ampel zwischen Gelb und Rot bisher im unteren gelben Teil angesiedelt, kratzt er jetzt schon an der obersten Stufe Rot. Der Kreis ist dunkelorange. Die Bürger müssen sich auf weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens einstellen.