Kreis Ahrweiler

Jeweils 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat es am Samstag und Sonntag im Kreis Ahrweiler gegeben. Am Samstag waren es neun in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, jeweils sechs in den Städten Remagen und Sinzig, je eine in den Verbandsgemeinden Adenau, Altenahr, Brohltal und Bad Breisig sowie zwei in der Gemeinde Grafschaft. Am Sonntag folgten neun Neuinfektionen in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, drei in der Stadt Remagen, vier in der Stadt Sinzig, eine in der VG Altenahr, fünf in der VG Brohltal, eine in der VG Bad Breisig sowie vier in der Gemeinde Grafschaft.