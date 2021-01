Corona im Kreis Ahrweiler: Ein weiterer Todesfall

Am Freitag hat es 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Ahrweiler gegeben. Darüber hinaus ist nach Meldung des Gesundheitsamtes eine Person aus Sinzig an den Folgen einer Virusinfektion verstorben.

Eine der Neuinfektionen hat es in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gegeben, zwei in der Stadt Remagen, eine in der Stadt Sinzig, zwei in der Verbandsgemeinde Adenau, eine in der Verbandsgemeinde Altenahr, jeweils sechs in den Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal sowie zwei in der Gemeinde Grafschaft.

Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Ahrweiler liegt aktuell bei 193. 38 Personen sind bisher an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler liegt bei 86 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an. Damit befindet sich der Kreis weiterhin in der sogenannten Alarmstufe rot des Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz.