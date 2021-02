Die schlechten Nachrichten rund um die Corona-Pandemie im Kreis Ahrweiler brechen nicht ab. In kühlen Zahlen ausgedrückt: Drei Todesfälle, 16 Neuinfektionen und mit einem neuen Fall inzwischen elf bekannte Vorkommen der besonders ansteckenden britischen Corona-Mutation. Diese Daten hat das Kreisgesundheitsamt in Ahrweiler am Mittwoch verkündet.