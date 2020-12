Rhein

Eigentlich könnte alles prima sein: Die Herbstferien haben begonnen, und so mancher, gerade auch aus Nordrhein-Westfalen, träumt sicherlich davon, noch einmal auszuspannen – an der Ahr oder am Rhein. Aber für viele wird in diesem Herbst wohl nichts daraus. Nicht weil die Menschen nicht verreisen möchten, sondern vielmehr weil sie wegen des Beherbergungsverbots, das seit heute in Kraft ist, schlichtweg nicht dürfen. Und das hat Folgen – auch für die Hoteliers am Rhein.