Endlich wieder raus und mit den Kindern etwas unternehmen. Das war das Motto für viele Familien am Wochenende. Und Freizeiteinrichtungen wie die Sommerrodelbahn in Altenahr und der Kletterwald an der Paradieswiese in Bad Neuenahr freuten sich mit ihren Gästen über die neuen Möglichkeiten.