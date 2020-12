Kreis Ahrweiler

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Besonders gefährlich ist es für ältere Menschen, deren Immunsystem nicht mehr so stark ist. Kein Wunder, dass man in den Seniorenheimen seit Wochen besonders aufmerksam ist und das Thema Hygiene noch mehr als sonst in den Vordergrund rückt. Wir haben in einigen Seniorenheimen des Kreises Ahrweiler nachgefragt, wie man bislang mit der drohenden Infektionsgefahr umgeht und die Sicherheit von Bewohnern aber auch von Mitarbeiten gewährleisten will.