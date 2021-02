Corona: 33 weitere Infektionen im Kreis Ahrweiler

Die Neuinfektionen verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet: drei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, ebenfalls drei in der Gemeinde Grafschaft, eine in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Breisig, vier in der VG Brohltal, zwei in der VG Adenau, sechs in Remagen und 14 in Sinzig.

Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Ahrweiler liegt aktuell bei 239. 29 Personen sind bisher an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler liegt bei 94 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an. Damit befindet sich der Kreis weiterhin in der Alarmstufe Rot des Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz.