Abgesagte Weihnachtsmärkte und shoppen in Geschäften nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt – außer in Läden, die Produkte des täglichen Bedarfs anbieten. Was bedeutet das für das Weihnachtsgeschäft der Gewerbetreibenden? Und wie denken sie über die Corona-bedingten Einschränkungen für den Handel? Die RZ hat sich in den Rheinstädten umgehört.