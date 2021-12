Durch die Flutkatastrophe Mitte Juli ist die Levana-Schule stark zerstört worden. Die rund 100 Schüler der Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitliche und motorische Entwicklung sind an zwei Förderschulen im Kreis Neuwied untergebracht. Neun Klassen besuchen die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Feldkirchen, fünf Klassen sind auf zwei Gebäude in der Christiane-Herzog-Schule in Engers verteilt. Doch wie und vor allem wo soll es an der Levana-Schule in Zukunft weitergehen?