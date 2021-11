Als parteiübergreifender Bewerber kandidiert Christoph Schmitt aus Niederzissen bei der Landratswahl am 23. Januar. „Ich will den Wiederaufbau des Kreises in den kommenden Jahren gestalten. Wir brauchen jetzt einen politischen Neuanfang. Dies kann nur gemeinsam gelingen, wenn alle konstruktiven Kräfte im Kreis gewonnen werden können. Daher trete ich als überparteilicher Kandidat an“, so der 35-jährige Diplom-Finanzwirt.