„Die Flut und die Pandemie sind Katalysatoren, die viel aufzeigen, was wir in den vergangenen Jahren vielleicht versäumt haben“, hat Peter Schuh festgestellt. Seit Mitte Oktober ist er als Beauftragter des Bistums Trier für die Koordinierung des Wiederaufbaus in den von der Flutkatastrophe betroffenen Kirchengemeinden in der Eifel und an der Ahr unterwegs.