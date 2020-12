Sinzig

„Mein Name ist Petra Schneider, und ich bin startklar.“ Mit diesen Sätzen, selbstbewusst und kraftvoll vorgetragen, endete am Freitag die erste Rede von Petra Schneider als Landtagskandidatin der CDU für den Wahlkreis 13 (Rhein und Brohltal) auf der Jahnwiese in Sinzig. Zu ihrem Wahlkampfstart für die Landtagswahl im kommenden März freute sie sich über prominente Unterstützung aus der Partei. An vorderster Stelle die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundesernährungsministerin Julia Klöckner.