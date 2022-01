Der Gemeinderat von Heckenbach hat nach Kritik der Bürgerinitiative „Unser Cassel“ das Planungsverfahren für ein Wohngebiet mit bis zu 23 Bauplätzen gestoppt. Dafür wurde in der Sitzung in der Alten Schule in Niederheckenbach ein neues Verfahren für ein verkleinertes Gebiet mit bis zu 14 Baugrundstücken gestartet, die vor allem junge Familien anlocken sollen.