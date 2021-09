Die Betriebsstätte der von der Flut zerstörten Caritas-Werkstätten in Sinzig wird vorübergehend ins rund 15 Kilometer entfernte Burgbrohl verlagert, wo kurzfristig neue Räumlichkeiten in der Brohltalstraße angemietet werden. Hier wird der Werkstattbetrieb auf RZ-Anfrage laut Pressesprecher Tobias Möllney voraussichtlich am heutigen Montag, 6. September, wieder vollständig aufgenommen.