Lang bot die Betriebsstätte der Caritas-Werkstätten in Sinzig Menschen mit und ohne Handicap Arbeit und damit ein geregeltes Leben. Doch dann kam die Flut. Die komplette Infrastruktur wurde weitestgehend zerstört und konnte nicht mehr genutzt werden. Für die Menschen musste eine andere Lösung her. Jetzt gibt es aber für die Betriebsstätte mit Werkstatt, Tagesförderstätte und Gewächshaus „Radicula“ in Sinzig wieder eine Perspektive.