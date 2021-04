Gegen Mittag hat der Verkehr an Karfreitag auf der B 258 in Richtung Nürburgring nochmals merklich zugenommen. Schon seit ein paar Stunden reiht sich Auto an Auto. Sportwagen mit dicken Auspuffanlagen, tiefergelegte Golf GTI und BMW mit Heckspoiler prägen das Straßenbild. Viel Fans der Tuningszene hatten sich trotz Corona am Carfriday zum Ring aufgemacht.