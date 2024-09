Plus Kreis Ahrweiler

Bus-Chaos: Kreis Ahrweiler prüft weitere Sanktionen gegen VREM

i Am Unternehmenssitz in Brohl-Lützig ist nicht zu übersehen: Das Busunternehmen sucht dringend Personal. Foto: Christian Koniecki

Wie soll es mit dem an vielen Ecken hakenden Kita- und Schülerbusverkehr in der Hocheifel weitergehen? Welche Möglichkeiten bleiben dem Kreis Ahrweiler? Einige Perspektiven zeigt ein Antwortpapier der Verwaltung auf, das zur Kreistagssitzung am Freitag vorgestellt wurde.