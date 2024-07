Plus VG Brohltal

Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald: Wie Ehrenamtliche die Burg Olbrück erhalten

Von Martin Ingenhoven

i Seit dem Jahr 2012 ist die Olbrück im Besitz eines slowakischen Geschäftsmanns. Die Verbandsgemeinde ist lediglich Langzeitpächter zu einem symbolischen Preis. Gern würde sie die Anlage erwerben, doch der Eigentümer meldet sich nicht – und kommt zudem seinen Verpflichtungen nicht nach. Foto: Martin Ingenhoven

Durch ihre exponierten Lagen sind die Burgen in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied meist weithin sichtbar. Doch was verbirgt sich hinter den alten Mauern? Welche Burgen kann man besichtigen? Welche Sagen ranken sich um die historischen Gebäude und wem gehören sie eigentlich? In einer Serie stellen wir Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald vor. Heute: die Burg Ohlbrück.