Plus Liers

Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald: Die Wensburg bei Liers – Edle Herren hatten hier das Sagen

Von Jochen Tarrach

i Das nordwestliche Burgtor der Wensburg ist noch einigermaßen gut erhalten und ein eindrucksvoller Zugang zum Burggelände. Foto: Jochen Tarrach

Durch ihre exponierten Lagen sind die Burgen in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied meist weithin sichtbar. Doch was verbirgt sich hinter den alten Mauern? Welche Burgen kann man besichtigen? Welche Sagen ranken sich um die historischen Gebäude und wem gehören sie eigentlich? In einer Serie stellen wir Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald vor. Heute: Die Wensburg bei Liers.