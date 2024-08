Plus Mayschoß

Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald: Die Saffenburg – Wiederentdeckte Schönheit an der Ahr

i Einst als dreiteilige Burganlage angelegt, beeindruckt die Ruine der Saffenburg die Besucher auch heute noch. Foto: Claudia Voß

Durch ihre exponierten Lagen sind die Burgen in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied meist weithin sichtbar. Doch was verbirgt sich hinter den alten Mauern? Welche Burgen kann man besichtigen? Welche Sagen ranken sich um die historischen Gebäude und wem gehören sie eigentlich? In einer Serie stellen wir Burgen zwischen Eifel, Rhein und Westerwald vor. Heute: Die Saffenburg in Mayschoß.