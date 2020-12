Burgbrohl

Nach dem erneuten Lockdown wurde auch in der Verbandsgemeinde Brohltal der Sitzungsbetrieb – zumindest für Präsenzveranstaltungen – drastisch heruntergefahren. Lediglich sehr dringende Angelegenheiten werden noch in schon länger terminierten Sitzungen abgehandelt. Dazu zählt in der Gemeinde Burgbrohl unbedingt die Auftragsvergabe für das Zimmergewerk beim Bau des Kindergartens im Ortsteil Oberlützingen.