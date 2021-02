Die Burgbrohler trauern um ihren Ehrenbürger Manfred Rhodius, der am vergangenen Montag im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Fast 40 Jahre lang stand der nun Verstorbene an der Spitze des schon 1827 gegründeten Familienunternehmens und machte es mit Geschick und Weitsicht zu einem der größten Arbeitgeber in der Region mit aktuell rund 600 Beschäftigten.