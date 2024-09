Buntes Treiben am Marktplatz: Remagens Innenstadt wird zum Weindorf

Schon ab Freitag verwandelt sich der Remagener Marktplatz erneut in ein Weindorf, das seine Gäste drei Tage lang mit den besten Tropfen aus der Region versorgt. Auch an Livemusik wird einiges geboten.

Schon ab Freitag verwandelt sich der Remagener Marktplatz erneut in ein Weindorf, das seine Gäste drei Tage lang mit den besten Tropfen aus der Region versorgt. Auch an Livemusik wird einiges geboten. Foto: Stadt Remagen/Carina Voigt

Alljährlich am dritten Septemberwochenende, in diesem Jahr vom 13. bis 15. September, verwandelt sich der Remagener Marktplatz in ein gemütliches Weindorf. An drei Tagen bietet sich den Besuchern des von der Stadt Remagen organisierten Festes ein abwechslungsreiches Veranstaltungs- und Musikprogramm.

Am Freitagabend wird die noch amtierende Weinkönigin Antonia I. um 20 Uhr durch Bürgermeister Björn Ingendahl auf der Weinfestbühne am Marktplatz in Remagen verabschiedet. Danach können die Gäste mit dem Duo Wahnsinn Total und einem Glas Wein den Abend auf der Tanzfläche vor dem Rathaus ausklingen lassen.

Neue Weinkönigin trifft auf andere Majestäten

Höhepunkt des Weinfestes ist am Samstagnachmittag die feierliche Proklamation der neuen Weinkönigin und ihres Gefolges. Nach einem kurzen Festumzug durch die Innenstadt wird sie gegen 16 Uhr zu ihrem Amtsantritt auf dem Remagener Marktplatz erwartet. Anschließend wird DJ André den Besuchern bis tief in die Nacht mit den neuestens Hits und Klassikern aus den 90er- und 2000er-Jahren einheizen.

Am Sonntag geht es bereits mittags mit den Auftritten der Tanzgruppen los, bevor die neue Remagener Weinkönigin dann beim Treffen der Majestäten um 15 Uhr zahlreiche Regenten und ihr Gefolge aus den umliegenden Weinorten an Rhein und Ahr empfängt. Im Anschluss startet der große Bürgerschoppen mit Livemusik und Tanz mit dem Trio AMA.

Verkaufsoffener Wonntag rundet Fest ab

Das Weindorf ist freitags ab 18 Uhr, samstags ab 15 Uhr und sonntags ab 12 Uhr jeweils bis in den späten Abend geöffnet. Bewirtet werden die Gäste vom Stadtsoldatenkorps, der KG Narrenzunft, dem Kameradschaftsverein der Freiwilligen Feuerwehr, dem Spielmannszug Rheinklänge, dem Sportverein und der Möhnengesellschaft Remagen. Neben einem vielseitigen Angebot ausgesuchter Weine von Ahr und Mittelrhein werden natürlich auch alkoholfreie Getränke ausgeschenkt. Imbissangebote wie Käsewürfel, Flammkuchen, Grillwürstchen, Pommes oder Reibekuchen sowie der Kuchenverkauf am Sonntag lassen auch kulinarisch kaum Wünsche offen.

Abgerundet wird das Wochenende in diesem Jahr mit einem verkaufsoffenen Sonntag des innerstädtischen Einzelhandels und einem kleinen Markt in der Josefstraße, organisiert von der Werbegemeinschaft „Remagen mag ich“. Hier steht das Motto „Regional, lokal, nachhaltig“ im Mittelpunkt des Angebotes.

Weitere Informationen zum Remagener Weinfest und zum genauen Programm gibt es unter www.remagen.de