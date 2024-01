Buntes Programm der KG Narrenzunft: Beste Stimmung bei den Karnevalisten in Remagen

Winterkälte hin oder her – die Prunksitzung der KG Narrenzunft Remagen in der Rheinhalle wärmte die Herzen. Denn sowohl die Besucher, als auch die Akteure auf und hinter der Bühne waren bestens gelaunt.

Prinzengarde und Hafengarde Oberwinter wusste bei der Remagener Kappensitzung durchaus zu überzeugen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die KG profitierte von ihrem großen närrischen Aufgebot, denn Senat, Elferrat, Prinzengarde, Magic Dancers, Möhnen und andere sorgten für beste Unterhaltung. Das Publikum umjubelte die charmante Prinzessin Natalie I. (Hanke) und ihren gut gelaunten Hofstaat. Die schmucke Tollität strahlte mit ihren närrischen Untertanen um die Wette, da passte das Motto „Konfetti im Hätze un Fastelovend em Blood“.

Heimische Kräfte un Kölner Karnevalstars

Sitzungspräsidentin Corinna Schilling agierte mit viel Spaß an der Freud: Heimische Kräfte und Kölner Karnevalstars gaben sich die Klinke in die Hand, bestens musikalisch unterstützt von der Saalkapelle „Wahnsinn total“.

Das Jugendtanzpaar der Prinzengarde Evelyn Felsch und Alexander Reissdorff brachte eine super Tanznummer zum Lied vom Tanzoffizier auf die Bühne. Die Prinzengarde selbst bot unter Leitung von Ehrenkommandant Paul Alfter zu Marschmusik einen schmissigen Auftritt, und auch das Stadtsoldatencorps mit Musikcorps und Mariechengarde freute sich über großen Beifall. Den temperamentvollen Showtanz der Magic Dancers fanden die Besucher hinreißend und brachten dies ebenfalls lautstark zum Ausdruck. Beim starken musikalischen und tänzerischen Auftritt des Reiter Corps Jan van Werth standen heftiges Schunkeln und Mitsingen auf dem Programm.

Witzige Verzällcher entzücken

Für die Spaßgaranten „Botz und Bötzje“ alias Rainer Krewinkel und Hans-Dieter Hahn-Möseler war es ein Kinderspiel, alle mit witzigen Verzällcher zu entzücken. Die Lachmuskeln wurden auch bei der bunten Travestieshow von „Christiana Sentiaca“, „Adelheid von Seidennaht“ und „Adora Well“ umfassend strapaziert. Mit ihrem flotten Gardetanz überzeugte auch die Hafengarde Oberwinter. Bravourös gaben die Kölner Topbands Kempes Feinest und Jeckediz ihr Bestes und brachten alle zum Tanzen. Am folgenden Sonntag feierte der Jeckennachwuchs kunterbunten Kinderkarneval bei der „Pänz Parade“. Nun freuen sich die Karnevalsfans auf die Schlüsselübergabe von Bürgermeister Björn Ingendahl an die Tollitäten von Remagen und Oedingen am 4. Februar, auf den Rathaussturm der Möhnen an Weiberdonnerstag (8. Februar) und den Karnevalsumzug am 11. Februar.

Von Sissi Melchiors