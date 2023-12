Bundesflutmedaille für Helfer aus Sinzig: 30 Ehrenamtler sind nach über 13.000 Einsatzstunden geehrt worden

Im Zuge der Weihnachtsfeier des THW Ortsverbandes Sinzig haben 30 Helfer zur Würdigung ihrer Leistung die Bundesflutmedaille bon Marcus Hantsche, Landesbeauftragter des THW Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saarland erhalten. Foto: THW OV Sinzig/Reuß

Dies war nicht nur der größte Einsatz des THW, sondern auch für den Ortsverband Sinzig, insgesamt leisteten über 50 Helfende über 13.000 Einsatzstunden im Zusammenhang mit den Flutereignissen im Ahrtal. Neben den klassischen THW-Aufgaben wie Menschenrettung, Kontrollieren und Sichern von beschädigten Gebäuden, Pumpeneinsätzen, Erkundungen im Tal, war der Ortsverband für zahlreiche externe THW-Kräfte im Ahrtal Bereitstellungsraum, Anlaufstelle und stellte Ortskundige. Besonders ist den Helfern die Personenfähre „Ahrida II“ am Sportplatz Ahrweiler in Erinnerung, diese wurde nach einer Woche Betrieb durch die eine Pontonbrücke mit Material der Fachgruppe Wassergefahren ersetzt. Diese schwimmende Brücke war die erste Verbindung für Fußgänger und Radfahrer in Ahrweiler und wurde von der Bevölkerung und den Schülern des Kalvarienberg dankend angenommen.

Helfer unterstützten bei Infrastruktur

Die Sinziger Katastrophenschützer haben bei Umsetzung zahlreicher provisorischer Infrastrukturprojekte, zum Beispiel Verlegen von Glasfaserkabeln und Abwasserleitungen über die Ahr, bei der Wiederinbetriebnahme der Kläranlage in Sinzig sowie beim Bau zahlreicher Behelfsbrücken mitgewirkt.

Im Jahr 2022 ging der Einsatz nach einigen Logistik- und Transportaufgaben mit dem Bau der provisorischen Brücken in Sinzig zu Ende. Gerade diese Brücken werden immer noch Einsätze in der Zukunft für das THW in Sinzig zur Folge haben. Hier steht in den kommenden Jahren, nach der Fertigstellung der Ersatzneubauten, der Rückbau der Behelfsbrücken an. Erfahrungen aus den Einsätzen während der Flut und den anschließenden Einsätzen, fließen aktuell beim Projekt vom Helferverein THW Sinzig, der Neuanschaffung eines Pkw für den Ortsverband, ein. Dieses Fahrzeug soll ein Auto ersetzen, welches bedingt durch Fluteinsätze zahlreiche Schäden davongetragen hat und nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren war.

Spenden für Pick-Up werden gebraucht

Für die Anschaffung eines geländegängigen Pick-Up, sucht der Helferverein aktuell noch Spenden, da dieser nicht über die Bundesanstalt THW beschafft werden kann. Genutzt werden, soll das Fahrzeug für Erkundungen, Baufachberatereinsätze, Logistikaufgaben, Jugendarbeit und vieles mehr. red