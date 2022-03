Die Folgen der Flut sind nicht nur von außen an der St. Pius Kindertagesstätte in der Bad Neuenahrer Schützenstraße deutlich sichtbar. Im Inneren bedeckt getrockneter Schlamm Boden und Wände, und die Eingangstür ist zerborsten. Jetzt verschaffte sich Bundesbauministerin Klara Geywitz gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz und in Begleitung von Landrätin Cornelia Weigand ein Bild von der aktuellen Situation.