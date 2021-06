Bürgermeister kündigt neues Angebot an: wo Sinzig noch Kitaplätze schaffen möchte

Die Bauarbeiten an den neuen Kindertagesstätten in Koisdorf und in Sinzig am Weidenweg laufen. Und hinter dem Haus der offenen Tür in Sinzig (HoT) sollen zusätzlich drei Provisorien entstehen, um den Nachwuchs unterzubringen. Allerdings reicht das alles noch nicht aus. Es sollen noch weitere Kindergartenplätze in Sinzig geschaffen werden. Bürgermeister Andreas Geron sprach in der jüngsten Sitzung des Stadtrats denn auch vom größten Investitionsprogramm in der Region – Sanierung im Bestand inbegriffen.