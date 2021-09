Es ist das Kernproblem bei allen Überlegungen, das Ahrtal zukunftssicher wieder aufzubauen: Wie will sich der rund 50 Kilometer lange Landstrich von Dorsel bis Sinzig vor Flutwellen, wie jenen vom 14. auf den 15. Juli die 133 Menschen das Leben kosteten, zukünftig besser schützen? Einigkeit herrscht darüber: Der Hochwasserschutz muss an der Oberahr beginnen. Und da hätte längst was passiert sein können, sagen die Bürgermeister der Gemeinden an der Oberahr.