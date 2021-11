Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bürger in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden vorerst geschont: Steuern und Abgaben weitgehend ausgesetzt

So gut wie kein Tourismus in der Stadt, das Geschäftsleben jetzt erst wieder durch die Pop-up-Malls in bescheidenen Anfängen, zahlreiche Grundeigentümer in der Stadt damit beschäftigt, Haus und Hof wieder in nutzbaren Zustand zu versetzen. Da hat man andere Sorgen als Steuern und Abgaben an die Gemeinde.